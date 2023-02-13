Хави Симонс: «Я скучаю по Франции»

Полузащитник нидерландского ПСВ Хави Симонс рассказал о разнице между Эйндховеном и Парижем.

«Я скучаю по Франции. Париж — потрясающий город, настоящий мегаполис. Эйндховен гораздо более спокойный город, из-за чего я также скучаю по Франции», — цитирует участника ЧМ-2022 издание NOS.

Напомним, что Хави Симонс до прошлого лета выступал за «Пари Сен-Жермен», перейдя в ПСВ на правах свободного агента перед стартом нынешнего сезона. На счету 19-летнего полузащитника 31 матч в рамках всех состязаний, в которых он забил 13 голов при пяти ассистах.