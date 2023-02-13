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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хави Симонс: «Я скучаю по Франции»

13 Февраля 2023 • 12:30 Комментировать
Утрехт
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ПСВ
19.02 16:30

Полузащитник нидерландского ПСВ Хави Симонс рассказал о разнице между Эйндховеном и Парижем.

«Я скучаю по Франции. Париж — потрясающий город, настоящий мегаполис. Эйндховен гораздо более спокойный город, из-за чего я также скучаю по Франции», — цитирует участника ЧМ-2022 издание NOS.

Напомним, что Хави Симонс до прошлого лета выступал за «Пари Сен-Жермен», перейдя в ПСВ на правах свободного агента перед стартом нынешнего сезона. На счету 19-летнего полузащитника 31 матч в рамках всех состязаний, в которых он забил 13 голов при пяти ассистах.

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Хави Симонс
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УТРЕХТ ПСВ
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