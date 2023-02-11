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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хави Симонс – самый молодой игрок топ-10 лиг с 15 и более результативными действиями

11 Февраля 2023 • 23:29 Комментировать
ПСВ
6:0
Гронинген
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Полузащитник ПСВ Хави Симонс продолжает показывать впечатляющую игру в чемпионате Нидерландов.

Экс-футболист «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» поразил ворота «Гронингена» и отметился результативной передачей в сегодняшней встрече – теперь на его счету десять голов и пять ассистов. Согласно сведениям Opta, Симонс (19 лет и 296 дней) – самый молодой среди всех представителей десяти сильнейших европейских лиг, поучаствовавший в 15 и более голах.

Вторую строчку в рейтинге занимает Джамал Мусиала из мюнхенской «Баварии» (19 лет и 350 дней), третий – Букайо Сака из лондонского «Арсенала» (21 год и 159 дней).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Хави Симонс Букайо Сака Джамал Мусиала
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