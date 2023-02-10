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Окампос — об «Аяксе»: «Через месяц понял, что здесь не получится»

10 Февраля 2023 • 21:45 Комментировать
Аякс
...
Валвейк
12.02 02:00

Футболист «Севильи» Лукас Окампос вспомнил свой неудачный период карьеры в амстердамском «Аяксе».

«Через месяц я понял, что у меня здесь не получится, и знал, чем это закончится. Я пришёл с очень большими ожиданиями, но всё очень быстро развалилось», — приводит слова аргентинского полузащитника издание VI.

Напомним, что Лукас присоединился к амстердамскому клубу прошлым летом, проведя лишь шесть встреч в футболке «Аякса» и не отметившись результативными действиями. Зимой Окампос вернулся в «Севилью», за которую ранее выступал с 2019 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Лукас Окампос
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