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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​«Фейеноорд» выдал невероятный камбэк, нанеся 50 ударов

09 Февраля 2023 • 14:58 Комментировать
Фейеноорд
4:4
НЕК Неймеген
окончен после пенальти

В среду вечером в Нидерландах состоялся невероятный по сценарию кубковый матч между «Фейеноордом» и «Неймегеном». Гости долгое время вели со счётом 2:0, но игроки из Роттердама перевели игру в экстра-тайм, забив на 90-й и 90+2-й минутах.

В дополнительное время зрители увидели ещё четыре гола. Сценарий был таким: 2:3, 3:3, 4:3, 4:4. Уравнять количество четвёрок на табло игроки «Неймегена» смогли на 118-й минуте.

В серии пенальти верх взяли футболисты «Фейеноорда» - 5:3.

Стоит отметить, что «Фейеноорд» за 120 игровых минут нанёс 50 ударов по воротам. 27 их низ пришлись в створ ворот противника.

Протокол игры  
Фейеноорд

4:4

(5:3 пен.)

НЕК Неймеген
  33'Вердонк Калвин (0:1)
  45'Маркеш Педру (0:2)
(1:2) Кекчю Оркун90'  
(2:2) Пайшао Игор90'  
  96'Брюин Джорди (2:3)
(3:3) Хименес Сантьяго Томас98'  
(4:3) Дилросун Джавайро116'  
  118'Брюин Джорди (4:4)
   
Велленройтер ТимонПедерсен Маркус Гольмгрен 46' (Тимбер Квинтен ( 46') Гертрейда Лютсхарел 98' (Бенита Мимеирхель ( 98') Ганцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер Матс 75' (Ezequiel Bullaude ( 75') Кекчю Оркун  85'Джаханбахш Алиреза 58' (Дилросун Джавайро ( 58') Таабуни Мохамед 66' (Пайшао Игор ( 66') Идрисси Уссама  42'Перейра Данило II 46' (Хименес Сантьяго Томас ( 46')
Запасные: Лопес Маркос IVМиламбо АнтониТроос ТейнРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирКасанвирджо Нерайшо
Брандерхорст МаттейсМаркес ИванКрамер ЙорисВердонк Калвин 103' (Сиссоко Ибрагим I ( 103') Ван Рой БартЭль-Каруани Суфьян 103' (Ларте-Саннье Терри ( 103') Пропер Дирк  86'Таннан Уссама  54' 87' (Мусаба Антони ( 87') Бальдюрссон Андри-Фаннар 79' (Брюин Джорди ( 79') Тавшан Элаис 79' (Бронкхорст Илиас ( 79') Маркеш Педру 61' (Сандлер Филипп ( 61'  89')
Запасные: Гертсен ГюссСиллессен ЯсперRijk JanseKas De Wit
08 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Нек Неймеген
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