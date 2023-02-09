​«Фейеноорд» выдал невероятный камбэк, нанеся 50 ударов

В среду вечером в Нидерландах состоялся невероятный по сценарию кубковый матч между «Фейеноордом» и «Неймегеном». Гости долгое время вели со счётом 2:0, но игроки из Роттердама перевели игру в экстра-тайм, забив на 90-й и 90+2-й минутах.
В дополнительное время зрители увидели ещё четыре гола. Сценарий был таким: 2:3, 3:3, 4:3, 4:4. Уравнять количество четвёрок на табло игроки «Неймегена» смогли на 118-й минуте.
В серии пенальти верх взяли футболисты «Фейеноорда» - 5:3.
Стоит отметить, что «Фейеноорд» за 120 игровых минут нанёс 50 ударов по воротам. 27 их низ пришлись в створ ворот противника.
Протокол игры
|Фейеноорд
4:4
(5:3 пен.)
|НЕК Неймеген
|33'Вердонк Калвин (0:1)
|45'Маркеш Педру (0:2)
|(1:2) Кекчю Оркун90'
|(2:2) Пайшао Игор90'
|96'Брюин Джорди (2:3)
|(3:3) Хименес Сантьяго Томас98'
|(4:3) Дилросун Джавайро116'
|118'Брюин Джорди (4:4)
Велленройтер Тимон•Педерсен Маркус Гольмгрен46' (Тимбер Квинтен (46') •Гертрейда Лютсхарел98' (Бенита Мимеирхель (98') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс75' (Ezequiel Bullaude (75') •Кекчю Оркун• 85'Джаханбахш Алиреза58' (Дилросун Джавайро (58') •Таабуни Мохамед66' (Пайшао Игор (66') •Идрисси Уссама• 42'Перейра Данило II46' (Хименес Сантьяго Томас (46')
Брандерхорст Маттейс•Маркес Иван•Крамер Йорис•Вердонк Калвин103' (Сиссоко Ибрагим I (103') •Ван Рой Барт•Эль-Каруани Суфьян103' (Ларте-Саннье Терри (103') •Пропер Дирк• 86'Таннан Уссама 54'87' (Мусаба Антони (87') •Бальдюрссон Андри-Фаннар79' (Брюин Джорди (79') •Тавшан Элаис79' (Бронкхорст Илиас (79') •Маркеш Педру61' (Сандлер Филипп (61') 89'
Запасные: Гертсен Гюсс•Силлессен Яспер•Rijk Janse•Kas De Wit
08 февраля.
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