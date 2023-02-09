​«Фейеноорд» выдал невероятный камбэк, нанеся 50 ударов

В среду вечером в Нидерландах состоялся невероятный по сценарию кубковый матч между «Фейеноордом» и «Неймегеном». Гости долгое время вели со счётом 2:0, но игроки из Роттердама перевели игру в экстра-тайм, забив на 90-й и 90+2-й минутах.

В дополнительное время зрители увидели ещё четыре гола. Сценарий был таким: 2:3, 3:3, 4:3, 4:4. Уравнять количество четвёрок на табло игроки «Неймегена» смогли на 118-й минуте.

В серии пенальти верх взяли футболисты «Фейеноорда» - 5:3.

Стоит отметить, что «Фейеноорд» за 120 игровых минут нанёс 50 ударов по воротам. 27 их низ пришлись в створ ворот противника.