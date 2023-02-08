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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Де Граафсхап» всего лишь в третий раз в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

08 Февраля 2023 • 04:23 Комментировать
Де Графсхап
3:0
Де Трефферс
окончен

В Нидерландах прошли матчи Кубка страны, и «Де Граафсхап», выступающий во второй по силе лиге этой страны, обыграл со счетом 3:0 «де Трефферс».Все гол в этом матче были забиты после перерыва, и в результате «де Граафсхап» вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов. Удивительно, но ранее клуб лишь дважды добивался такого успеха - сперва в 1976 году, а затем в 2009. И ни разу «де Граафсхап» не прошел дальше, в полуфинал.

Чаще всего Кубок Нидерландов выигрывал «Аякс», целх двадцать раз, но действующим обладателем трофея является «ПСВ». Турнир же проводится еще с 19-го века - впервые он состоялся в 1899 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Де Граафсхап
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