«Де Граафсхап» всего лишь в третий раз в своей истории вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов

В Нидерландах прошли матчи Кубка страны, и «Де Граафсхап», выступающий во второй по силе лиге этой страны, обыграл со счетом 3:0 «де Трефферс».Все гол в этом матче были забиты после перерыва, и в результате «де Граафсхап» вышел в четвертьфинал Кубка Нидерландов. Удивительно, но ранее клуб лишь дважды добивался такого успеха - сперва в 1976 году, а затем в 2009. И ни разу «де Граафсхап» не прошел дальше, в полуфинал.

Чаще всего Кубок Нидерландов выигрывал «Аякс», целх двадцать раз, но действующим обладателем трофея является «ПСВ». Турнир же проводится еще с 19-го века - впервые он состоялся в 1899 году.