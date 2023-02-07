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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ван Нистелрой: «Считаю Симонса ключевым игроком ПСВ, мы хотим продлить с ним контракт»

07 Февраля 2023 • 15:57 Комментировать
ПСВ
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08.02 20:45

Главный тренер ПСВ Эйндховен Руд ван Нистелрой поделился ожиданиями насчёт будущего полузащитника Хави Симонса. Напомним, нидерландец летом перебрался в свою нынешнюю команду из французского «ПСЖ». У парижан летом будет возможность вернуть футболиста за сумму около 5 миллионов евро. Однако, ПСВ хочет избежать этого, перезаключив с Хави контракт.

«Я считаю Симонса ключевым игроком ПСВ. Руководство разделяет моё мнение, поэтому мы хотим продлить контракт с Хави. Я уверен, что мы сможем договориться», – заявил ван Нистелрой на пресс-конференции.

На счету Симонса 9 голов и 4 голевые передачи в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Руд Ван Нистелрой Хави Симонс
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