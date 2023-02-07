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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Матчи чемпионата Нидерландов начнутся с минуты молчания

07 Февраля 2023 • 07:40 Комментировать

Поединки ближайшего тура чемпионата Нидерландов будут начинаться с минуты молчания в память о погибших в результате землетрясения в Сирии и Турции.

«Все наши мысли с теми, кто пострадал от разрушительных землетрясений в Сирии и Турции», - говорится в публикации Федерации футбола Нидерландов.

В чемпионате Нидерландов команды провели 20 туров. Лидирует в турнирной таблице роттердамский «Фейеноорд», набравший 43 балла. Второе место занимает АЗ с 41 очком. Топ-3 замыкает амстердамский «Аякс», в копилке которого 40 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд
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