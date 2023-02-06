Один из главных талантов нидерландского футбола Хави Симонс прошлым летом мог оказаться в составе «Аякса».

По информации издания Voetbal Primeur, услуги полузащитника предлагались руководству амстердамцев, которые не поверили в успех данной сделки. В итоге Симонс присоединился к ПСВ, где проводит потрясающий сезон.

На счету 19-летнего футболиста 12 голов при четырёх ассистах в 29 матчах своего клуба во всех состязаниях. Отметим, что такая игра позволила бывшему полузащитнику «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» дебютировать в составе сборной Нидерландов на прошедшем чемпионате мира в Катаре.