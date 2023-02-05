​16-летний талант из «Аякса» идёт по стопам Зеедорфа и Гравенберха

В матче двадцатого тура чемпионата Нидерландов «Аякс» забил пять безответных мячей «Камбюру», а во втором тайме в составе «Аякса» на поле появился Йоррел Хато - 16-летний полузащитник, которому семнадцать лет исполнится ровно через месяц. Хато стал третьим в смысле юности дебютантом «Аякса» в чемпионате Нидерландов - раньше него в составе чемпиона Нидерландов дебютировали только двое, имена которых сегодня весьма известны - это Кларенс Зеедорф и Райан Гравенберх.

В следующем, 21-м туре Эредивизии «Аякс» примет в домашнем матче «Ваалвейк», эта игра состоится двенадцатого февраля.