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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​16-летний талант из «Аякса» идёт по стопам Зеедорфа и Гравенберха

05 Февраля 2023 • 23:54 Комментировать
Камбюр
0:5
Аякс
окончен

В матче двадцатого тура чемпионата Нидерландов «Аякс» забил пять безответных мячей «Камбюру», а во втором тайме в составе «Аякса» на поле появился Йоррел Хато - 16-летний полузащитник, которому семнадцать лет исполнится ровно через месяц. Хато стал третьим в смысле юности дебютантом «Аякса» в чемпионате Нидерландов - раньше него в составе чемпиона Нидерландов дебютировали только двое, имена которых сегодня весьма известны - это Кларенс Зеедорф и Райан Гравенберх.

В следующем, 21-м туре Эредивизии «Аякс» примет в домашнем матче «Ваалвейк», эта игра состоится двенадцатого февраля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Камбюр Йоррел Хато
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