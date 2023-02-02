В «Аяксе» прокомментировали назначение Хейтинги

Генеральный директор «Аякса» Эдвин Ван дер Сар высказался о назначении Джона Хейтинги главным тренером команды.

«Мы уверены, что приняли правильное решение. Джон находится на правильном пути, он очень прогрессировал последние годы. Мы уверены в его качествах», — приводит слова Ван дер Сара пресс-служба амстердамского клуба.

«Аякс» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в своем активе 37 набранных очков после 19 туров. В предстоящем матче подопечные Хейтинги сыграют против «Камбюра», встреча состоится 5 февраля, начало — в 14:15 по московскому времени.