Динияр Билялетдинов: «Хейтинга — глубокий профессионал, желаю ему удачи в «Аяксе»

Бывший игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о назначении Джона Хейтинги на пост главного тренера «Аякса». Отметим, что ранее они вместе выступали за «ирисок».

«Джон — глубокий профессионал, который всегда старается очень много для себя вынести из своего ближайшего футбольного окружения, в основном это касается тренерских тактик, задумок. Желаю ему удачи, он профессионально подходит к своему делу», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

После 19 туров «Аякс» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в своем активе 37 набранных очков.