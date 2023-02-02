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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Динияр Билялетдинов: «Хейтинга — глубокий профессионал, желаю ему удачи в «Аяксе»

02 Февраля 2023 • 18:27 Комментировать
Камбюр
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Аякс
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05.02 14:15

Бывший игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о назначении Джона Хейтинги на пост главного тренера «Аякса». Отметим, что ранее они вместе выступали за «ирисок».

«Джон — глубокий профессионал, который всегда старается очень много для себя вынести из своего ближайшего футбольного окружения, в основном это касается тренерских тактик, задумок. Желаю ему удачи, он профессионально подходит к своему делу», — приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

После 19 туров «Аякс» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, имея в своем активе 37 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Динияр Билялетдинов Джон Хейтинга
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