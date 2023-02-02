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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Хейтинга будет тренировать «Аякс» до конца сезона официально

02 Февраля 2023 • 16:48 Комментировать

После отставки Альфреда Шрёдера тренировать «Аякс» взялся Джон Хейтинга, который ранее работал с молодёжным составом в амстердамском клубе. «Аяксиды» решили доверить 39-летнему Хейтинге команду на остаток сезона 2022/2023. О том, что Хейтинга будет тренировать «Аякс» как минимум до конца весны, сообщается на страницах официального сайта клуба.

На текущий момент «Аякс» занимает лишь четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. От лидирующего «Фейеноорда» амстердамская команда отстаёт на пять зачётных баллов.

Джон Хейтинга завершил карьеру футболиста семь лет назад.  

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Аякс Джон Хейтинга
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