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Нидерландский журналист: «Дзюба не нужен «Витессу»

01 Февраля 2023 • 18:22 Комментировать
Эммен
...
Витесс
04.02 22:00

Нидерландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс, высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Витесс».

«Дзюба не приезжал в Нидерланды. Очередная фейковая новость. Дзюба не нужен «Витессу», поэтому не стоит волноваться о его переходе в Нидерланды, ведь и так всем ясно — этот трансфер невозможен», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Ранее сообщалось, что 34-летний российский форвард может перебраться в «Витесс». Однако позже появилась информация о том, что Дзюба не заинтересован в данном трансфере, а рассматривает предложения только из Турции и ОАЭ.

Напомним, нападающий является свободным агентом с ноября 2022 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Витесс Артём Дзюба Лекс Ламмерс
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ЭММЕН ВИТЕСС
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