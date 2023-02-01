Нидерландский журналист: «Дзюба не нужен «Витессу»

Нидерландский журналист Gelderlander Лекс Ламмерс, высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Витесс».

«Дзюба не приезжал в Нидерланды. Очередная фейковая новость. Дзюба не нужен «Витессу», поэтому не стоит волноваться о его переходе в Нидерланды, ведь и так всем ясно — этот трансфер невозможен», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Ранее сообщалось, что 34-летний российский форвард может перебраться в «Витесс». Однако позже появилась информация о том, что Дзюба не заинтересован в данном трансфере, а рассматривает предложения только из Турции и ОАЭ.

Напомним, нападающий является свободным агентом с ноября 2022 года.