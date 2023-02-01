​Шиманьски получил травму колена в Нидерландах

«Фейеноорд» на своём официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором рассказал о состоянии полузащитника Себастиана Шиманьски. 23-летний поляк получил травму колена и пропустит несколько недель.

Отметим, что права на Себастиана Шиманьски принадлежат московскому «Динамо». Впрочем, у «Фейеноорда» есть опция выкупа польского футболиста у «бело-голубых».

За «Фейеноорд» Себастиан Шиманьски провёл 24 официальных матча. В них польский полузащитник записал на свой счёт семь голов.

Стоит сказать, что именно «Фейеноорд» является лидером чемпионата Нидерландов на текущий момент.