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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​Шиманьски получил травму колена в Нидерландах

01 Февраля 2023 • 16:56 Комментировать

«Фейеноорд» на своём официальном сайте опубликовал пресс-релиз, в котором рассказал о состоянии полузащитника Себастиана Шиманьски. 23-летний поляк получил травму колена и пропустит несколько недель.

Отметим, что права на Себастиана Шиманьски принадлежат московскому «Динамо». Впрочем, у «Фейеноорда» есть опция выкупа польского футболиста у «бело-голубых».

За «Фейеноорд» Себастиан Шиманьски провёл 24 официальных матча. В них польский полузащитник записал на свой счёт семь голов.

Стоит сказать, что именно «Фейеноорд» является лидером чемпионата Нидерландов на текущий момент.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Динамо Москва Себастиан Шиманьски
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