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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Дзюба может перейти в нидерландский клуб

01 Февраля 2023 • 14:10 Комментировать
Эммен
...
Витесс
04.02 22:00

Российский нападающий Артём Дзюба, находящийся сейчас в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Витессе».

В соцсетях сообщают, что 34-летнего Дзюбу вчера видели на базе нидерландского клуба.

Напомним, что нынешний сезон экс-форвард сборной России начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Пари НН» и ЦСКА.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Нидерландов «Витесс» расположился на 13-м месте турнирной таблицы, набрав 19 очков. Отметим, что с 2018 по 2019 год эту команду возглавлял известный российский тренер Леонид Слуцкий.      

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Витесс Артём Дзюба Трансферы футбола - зима 2023
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ЭММЕН ВИТЕСС
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