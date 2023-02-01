Дзюба может перейти в нидерландский клуб

Российский нападающий Артём Дзюба, находящийся сейчас в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в «Витессе».

В соцсетях сообщают, что 34-летнего Дзюбу вчера видели на базе нидерландского клуба.

Напомним, что нынешний сезон экс-форвард сборной России начинал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым расторг соглашение в ноябре прошлого года. Ранее сообщалось, что интерес к Дзюбе проявляют «Пари НН» и ЦСКА.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Нидерландов «Витесс» расположился на 13-м месте турнирной таблицы, набрав 19 очков. Отметим, что с 2018 по 2019 год эту команду возглавлял известный российский тренер Леонид Слуцкий.