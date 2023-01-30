Полузащитник нидерландского клуба «Херенвен» Амин Сарр продолжит карьеру в одном из сильнейших клубов Франции – в «Лионе», сообщает пресс-служба французской команды. Швед подписал трудовое соглашение с лионцами до середины 2027 года.

«Рад заключить контракт с этой командой, ведь это один из крупнейших клубов Франции. Не могу дождаться начала тренировок и сделаю всё возможное, чтобы принести клубу результат», - цитирует Сарра официальный сайт «Лиона».

В текущем сезоне 21-летний игрок забил пять голов и отдал шесть ассистов в 20 официальных встречах за «Херенвен», будучи игроком стартового состава этого нидерландского клуба.

Ранее в «Лионе» сообщили, что не смогут подписать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора – игрок провалил медосмотр.