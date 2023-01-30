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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Лион» подписал хавбека «Херенвена» официально

30 Января 2023 • 22:43 Комментировать
Труа
...
Лион
04.02 21:00

Полузащитник нидерландского клуба «Херенвен» Амин Сарр продолжит карьеру в одном из сильнейших клубов Франции – в «Лионе», сообщает пресс-служба французской команды. Швед подписал трудовое соглашение с лионцами до середины 2027 года.

«Рад заключить контракт с этой командой, ведь это один из крупнейших клубов Франции. Не могу дождаться начала тренировок и сделаю всё возможное, чтобы принести клубу результат», - цитирует Сарра официальный сайт «Лиона».

В текущем сезоне 21-летний игрок забил пять голов и отдал шесть ассистов в 20 официальных встречах за «Херенвен», будучи игроком стартового состава этого нидерландского клуба.

Ранее в «Лионе» сообщили, что не смогут подписать нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора – игрок провалил медосмотр.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Херенвен Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Амин Сарр
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