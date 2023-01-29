АЗ и «Утрехт» сыграли 5:5 - такого в чемпионате Нидерландов не было с 1991 года

Чемпионат Нидерландов всегда славился своей результативностью, но некоторые игры напоминают прямо-таки хоккейные сценарии. В девятнадцатом туре Эредивизии календарь свел между собой АЗ из Алкмара и «Утрехт», а матч в итоге закончился со счетом... 5:5.

Согласитесь, совсем нечастный для футбола счет. И даже для чемпионата Нидерландов. В последний раз что-то подобное произошло в далеком 1991 году - матч, в котором обе команды забили по пять мячей и более.

Правда, тогда речь шла о шести мячах с каждой стороны - «Ваалвейк» и «Твенте» сыграли между собой со счетом 6:6. Невероятно.