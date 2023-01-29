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Чемпионат Голландии. Эредивизие

АЗ и «Утрехт» сыграли 5:5 - такого в чемпионате Нидерландов не было с 1991 года

29 Января 2023 • 01:17 Комментировать
АЗ Алкмаар
5:5
Утрехт
окончен

Чемпионат Нидерландов всегда славился своей результативностью, но некоторые игры напоминают прямо-таки хоккейные сценарии. В девятнадцатом туре Эредивизии календарь свел между собой АЗ из Алкмара и «Утрехт», а матч в итоге закончился со счетом... 5:5.

Согласитесь, совсем нечастный для футбола счет. И даже для чемпионата Нидерландов. В последний раз что-то подобное произошло в далеком 1991 году - матч, в котором обе команды забили по пять мячей и более.

Правда, тогда речь шла о шести мячах с каждой стороны - «Ваалвейк» и «Твенте» сыграли между собой со счетом 6:6. Невероятно. 

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Евро-Футбол.Ру,
Утрехт АЗ Алкмаар
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