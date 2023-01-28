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Рулевой сборной Хорватии Далич отказал «Аяксу»

28 Января 2023 • 01:08 Комментировать
Эксельсиор
...
Аякс
1 9.50 X 6.40 2 1.25
29.01 16:30

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич отклонил предложение «Аякса».

Недавно амстердамский клуб отправил в отставку Альфреда Шрёдера в связи с неудовлетворительными результатами. В настоящий момент руководство нидерландского гранда ведёт активную работу по поиску нового рулевого, и Далич считался одним из кандидатов на освободившуюся должность, однако, по информации Goal, хорватский специалист уже ответил отказом на предложение, поступившее от «Аякса».

Златко Далич возглавляет сборную Хорватии с октября 2017 года. Под его руководством «шашечные» заняли второе место на ЧМ-2018 и завоевали бронзу ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Сборная Хорватии Златко Далич
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