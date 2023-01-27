Тренировку «Аякса» провёл Хейтинга

Из-за неудовлетворительных результатов «Аякс» уволил Альфреда Шрёдера с должности главного тренера. В пятницу тренировку команды провёл 39-летний Джон Хейтинга, который работает с молодёжкой «Аякса». Об этом рассказывает пресс-служба клуба. При этом отмечается, что пока неясно, кто будет руководить командой в воскресном матче чемпионата Нидерландов против «Эксельсиора»

Напомним, что «Аякс» на текущий момент занимает лишь пятое место в турнирной таблице Эредивизие. Команда выдала серию из семи матчей чемпионата без побед.

Джон Хейтинга завершил карьеру футболиста в 2016 году. Помимо «Аякса» он выступал за «Атлетико», «Эвертон», Фулхэм» и «Герту».