​Тадич: «Чувствую себя ответственным за увольнение Шрёдера»

«Аякс» выдал серию из семи матчей чемпионата Нидерландов без побед. На фоне плохих результатов Альфред Шрёдер был уволен с должности главного тренера известной команды. Комментарий после отставки специалиста дал один из лидеров «Аякса» - Душан Тадич.

«Я чувствую себя ответственным за увольнение Шрёдера. Мы, футболисты, потерпели неудачу. Мы не смогли обыграть «Волендам» на своём поле… Этот матч мы должны были выигрывать даже без тренера», - сказал Тадич, чьи слова приводит на своём сайте журналист Джанлука ди Марцио.

На текущий момент «Аякс» занимает лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.