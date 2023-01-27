«Аякс» повторил свою антирекордную серию без побед в чемпионате Нидерландов

В последнем матче восемнадцатого тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» не сумел переиграть в домашней игре «Волендам». И эта игра, закончившаяся со счетом 1:1, стала уже седьмым матчем кряду в рамках чемпионата, в котором «Аякс» не может победить. В последний раз чемпион страны выиграл 22 октября, когда был повержен «Ваалвейк».

Подобной серии в истории «Аякса» не было почти 60 лет - в первой половине 60-х годов прошлого столетия у «Аакса» были три таких серии, в 1962, 1964 и 1965 годах, но затем в составе клуба появился Йохан Кройф, и его история навсегда изменилась к лучшему. И вот, похоже, те смутные времена возвращаются...