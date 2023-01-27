Альфред Шрёдер уволен с поста главного тренера амстердамского «Аякса». Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. В последних матчах «аяксиды» четыре раза подряд сыграли вничью в чемпионате Нидерландов, из-за чего опустились на пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Фейеноорда» составляет 7 очков.

Напомним, Шрёдер возглавил «Аякс» летом, придя на смену Эрику тен Хагу, который ушёл в «Манчестер Юнайтед». Перед работой в амстердамском клубе Альфред возглавлял «Брюгге» и «Хоффенхайм», а также работал ассистентом Рональда Кумана в каталонской «Барселоне».