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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» уволил Шрёдера с поста главного тренера официально

27 Января 2023 • 14:51 Комментировать
Эксельсиор
...
Аякс
1 9.50 X 6.40 2 1.25
29.01 16:30

Альфред Шрёдер уволен с поста главного тренера амстердамского «Аякса». Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды в нынешнем сезоне. В последних матчах «аяксиды» четыре раза подряд сыграли вничью в чемпионате Нидерландов, из-за чего опустились на пятое место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Фейеноорда» составляет 7 очков.

Напомним, Шрёдер возглавил «Аякс» летом, придя на смену Эрику тен Хагу, который ушёл в «Манчестер Юнайтед». Перед работой в амстердамском клубе Альфред возглавлял «Брюгге» и «Хоффенхайм», а также работал ассистентом Рональда Кумана в каталонской «Барселоне».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Альфред Шрёдер
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