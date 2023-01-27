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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» собирается менять тренера - Шредер отстранён от работы

27 Января 2023 • 02:47 Комментировать
Аякс
1:1
Волендам
1 1.14 X 9.00 2 17.00
2-й тайм

Разочаровывающие результаты «Аякса» дорого обошлись новому тренеру команды - руководство клуба объявило о том, что отстраняет наставника от активной работы. Уволить просто так его не получится, потому что контракт рассчитан до лета 2024 года, но от работы Шредер уже отстранен, как и его помощник Маттиас Кальтенбах.

Это означает, что вскоре последуют и другие новости, в том числе и по новому тренеру команды, которой предстоит спасать сезон в чемпионате Нидерландов, а также сражаться в плей-офф Лиги Европы. Последние сообщения касаемо Шредера и его помощника появились на официальном сайте клуба. 

 
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Альфред Шрёдер
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