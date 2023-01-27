«Аякс» собирается менять тренера - Шредер отстранён от работы

Разочаровывающие результаты «Аякса» дорого обошлись новому тренеру команды - руководство клуба объявило о том, что отстраняет наставника от активной работы. Уволить просто так его не получится, потому что контракт рассчитан до лета 2024 года, но от работы Шредер уже отстранен, как и его помощник Маттиас Кальтенбах.

Это означает, что вскоре последуют и другие новости, в том числе и по новому тренеру команды, которой предстоит спасать сезон в чемпионате Нидерландов, а также сражаться в плей-офф Лиги Европы. Последние сообщения касаемо Шредера и его помощника появились на официальном сайте клуба.