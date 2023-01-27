«Аякс» не смог обыграть главного аутсайдера, серия без побед продлена до 7 матчей

«Аякс» продолжает свою чудовищную серию без побед, сыграв в шестой раз подряд вничью. На сей раз в соперниках был «Волендам» - коллектив из зоны вылета, который контролировал мяч всего 15% игрового времени и нанес всего один удар по воротам. По иронии судьбы он стал голевым, на 59-й минуте отличился Деймон Мирани. «Аякс» смог отыграться лишь в самой концовке стараниями Мохамеда Кудуса - 1:1.

После семи матчей без побед «Аякс» идет на пятом месте и проигрывает лидеру 7 очков.