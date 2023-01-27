«Аякс» не смог обыграть главного аутсайдера, серия без побед продлена до 7 матчей

«Аякс» продолжает свою чудовищную серию без побед, сыграв в шестой раз подряд вничью. На сей раз в соперниках был «Волендам» - коллектив из зоны вылета, который контролировал мяч всего 15% игрового времени и нанес всего один удар по воротам. По иронии судьбы он стал голевым, на 59-й минуте отличился Деймон Мирани. «Аякс» смог отыграться лишь в самой концовке стараниями Мохамеда Кудуса - 1:1.
После семи матчей без побед «Аякс» идет на пятом месте и проигрывает лидеру 7 очков.
Протокол игры
|59'Мирани Деймон (0:1)
|(1:1) Кудус Мохаммед80'
Рульи Херонимо•Ренсх Девайн76' (Лукка Лоренцо (76') •Тимбер Юрриен•Альварес Эдсон•Угелумба Кэлвин60' (Кудус Мохаммед (60') •Бергёйс Стивен•Классен Дэви•Тейлор Кеннет•Тадич Душан•Бробби Брайан•Бергвейн Стевен60' (Консейсау Франсишку (60')
Филип Станкович• 70'Мбуямба Ксавьер•Мирани Деймон•Флинт Джош•Плат Брайан71' (Буур Оскар (71') •Джеймс Деан77' (Ван Мигем Дарил (77') •Твигт Калвин77' (Верман Хенк (77') •Да Сильва Флоран•Эйтинг Карел•Мёркин Дерри•Ористанио Гаэтано90' (Walid Ould Chikh (90')
26 января. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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