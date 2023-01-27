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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» не смог обыграть главного аутсайдера, серия без побед продлена до 7 матчей

27 Января 2023 • 01:02 Комментировать
Аякс
1:1
Волендам
1 1.14 X 9.00 2 17.00
2-й тайм

«Аякс» продолжает свою чудовищную серию без побед, сыграв в шестой раз подряд вничью. На сей раз в соперниках был «Волендам» - коллектив из зоны вылета, который контролировал мяч всего 15% игрового времени и нанес всего один удар по воротам. По иронии судьбы он стал голевым, на 59-й минуте отличился Деймон Мирани. «Аякс» смог отыграться лишь в самой концовке стараниями Мохамеда Кудуса - 1:1.

После семи матчей без побед «Аякс» идет на пятом месте и проигрывает лидеру 7 очков.

Протокол игры  
Аякс1:1Волендам
  59'Мирани Деймон (0:1)
(1:1) Кудус Мохаммед80'  
Рульи ХеронимоРенсх Девайн 76' (Лукка Лоренцо ( 76') Тимбер ЮрриенАльварес ЭдсонУгелумба Кэлвин 60' (Кудус Мохаммед ( 60') Бергёйс СтивенКлассен ДэвиТейлор КеннетТадич ДушанБробби БрайанБергвейн Стевен 60' (Консейсау Франсишку ( 60')
Запасные: Регер ЮриСтекеленбург МартенСанчес ХорхеФитц-Джим КиянOlivier AertssenЙенсен ВикторПасвер РемкоJorrel HatoВейндал Оуэн
Филип Станкович  70'Мбуямба КсавьерМирани ДеймонФлинт ДжошПлат Брайан 71' (Буур Оскар ( 71') Джеймс Деан 77' (Ван Мигем Дарил ( 77') Твигт Калвин 77' (Верман Хенк ( 77') Да Сильва ФлоранЭйтинг КарелМёркин ДерриОристанио Гаэтано 90' (Walid Ould Chikh ( 90')
Запасные: Imran NazihЛауэрс БарриЭль-Кадири ИбрахимKayne van OevelenLequincio ZeefuikAchraf DouiriМюрен Роберт
26 января. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Аякс Волендам
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АЯКС ВОЛЕНДАМ
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