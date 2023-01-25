«Бешикташ» заинтересован в подписании Вермана из ПСВ

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в подписании Джоуи Вермана, поскольку они хотят усилить свою команду в январском трансферном окне. Об этом сообщает Voetbal International.

Турецкий клуб в настоящее время занимает четвёртое место в чемпионате страны, отставая от лидера «Галатасарая» на 10 очков.

Верман использовался по большей части как запасной игрок, а не как игрок основной команды, как это, казалось, было перед чемпионатом мира, и ван Нистелрой признал, что полузащитник разочарован текущим положением.

ПСВ в данный момент является третьей командой чемпионата Нидерландов.