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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Бешикташ» заинтересован в подписании Вермана из ПСВ

25 Января 2023 • 00:59 Комментировать

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в подписании Джоуи Вермана, поскольку они хотят усилить свою команду в январском трансферном окне. Об этом сообщает Voetbal International.

Турецкий клуб в настоящее время занимает четвёртое место в чемпионате страны, отставая от лидера «Галатасарая» на 10 очков.

Верман использовался по большей части как запасной игрок, а не как игрок основной команды, как это, казалось, было перед чемпионатом мира, и ван Нистелрой признал, что полузащитник разочарован текущим положением.

ПСВ в данный момент является третьей командой чемпионата Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ ПСВ Трансферы футбола - зима 2023 Джоуи Верман
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