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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Роттердамская «Спарта» проводит свой лучший сезон за полвека!

24 Января 2023 • 03:49 Комментировать
Спарта Роттердам
...
Валвейк
Через 18 ч. 17 мин.

В матче семнадцатого тура нидерландского чемпионата Эредивизии роттердамская «Спарта» съездила в гости к «Камбюру», но повела там себя совсем не по-божески, забив несчастным аутсайдерам три мяча - безответных, разумеется. Успех позволил «Спарте» подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата, хотя обычно клуб и сам ходит все время в аутсайдерах.

Шутка ли, набрав 31очко после семнадцати туров, «Спарта» выдает свой лучший сезон после кампании 1972/1973, когда после семнадцати туров у нее на счету были аж 36 очков. В следующем туре «Спарте» предстоит сыграть дома с «Ваалвейком», это случится уже 24 января, то есть сегодня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спарта Роттердам
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СПАРТА РОТТЕРДАМ ВАЛВЕЙК
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