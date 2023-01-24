Роттердамская «Спарта» проводит свой лучший сезон за полвека!

В матче семнадцатого тура нидерландского чемпионата Эредивизии роттердамская «Спарта» съездила в гости к «Камбюру», но повела там себя совсем не по-божески, забив несчастным аутсайдерам три мяча - безответных, разумеется. Успех позволил «Спарте» подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата, хотя обычно клуб и сам ходит все время в аутсайдерах.

Шутка ли, набрав 31очко после семнадцати туров, «Спарта» выдает свой лучший сезон после кампании 1972/1973, когда после семнадцати туров у нее на счету были аж 36 очков. В следующем туре «Спарте» предстоит сыграть дома с «Ваалвейком», это случится уже 24 января, то есть сегодня.