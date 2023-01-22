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Чемпионат Голландии. Эредивизие

​«Аякс» впервые в XXI веке не выиграл 6 матчей чемпионата кряду

22 Января 2023 • 18:57 Комментировать
Фейеноорд
1:1
Аякс
окончен

В воскресенье «Аякс» не смог обыграть «Фейеноорд» на выезде – матч завершился вничью со счётом 1:1. Таким образом, серия амстердамского клуба без побед в чемпионате Нидерландов продлилась до 6 матчей.

Как сообщает в социальных сетях журналист Барт Фроус, «Аякс» довёл серию без побед в чемпионате Нидерландов до шести игр впервые в XXI веке.

В рамках серии без побед в Эредивизие «Аякс» набрал пять очков за счёт пяти ничьих. Ещё один матч – против ПСВ – был проигран.

На текущий момент «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Впрочем, от лидера амстердамцы отстают всего лишь на пять очков.

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Аякс
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