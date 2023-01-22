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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Фейеноорд» не позволил «Аяксу» прервать 3-месячную серию без побед

22 Января 2023 • 18:30 Комментировать
Фейеноорд
1:1
Аякс
окончен

В 17-м туре Эредивизии встретились фавориты, «Фейеноорд» и «Аякс». Встреча получилась упорной, хозяева были лучше в первом тайме, а соперник - после перерыва. Игор Пайшао открыл счет дальним ударом. У «Аякса» лучшие шансы были у Мохаммеда Кудуса и Эдсона Альвареса (дважды), но их удары головой были немного неточными. И все же амстердамцы отыгрались, после навеса Стевена Бергвейна здорово вверху сыграл Дэви Классен - 1:1.

«Фейеноорд» лидирует с запасом в три очка от ПСВ. «Аякс» идет четвертым, не зная радости побед на внутренней арене на протяжении ровно трех месяцев.

Протокол игры  
Фейеноорд1:1Аякс
(1:0) Пайшао Игор34'  
  71'Классен Дэви (1:1)
Бейло ЮстинПедерсен Маркус Гольмгрен  60'Гертрейда ЛютсхарелГанцко ДавидХартман КвилиндсиВиффер Матс  79'Кекчю Оркун  55'Джаханбахш Алиреза  24' 81' (Тимбер Квинтен ( 81') Шиманьски Себастьян 81' (Идрисси Уссама ( 81') Пайшао Игор 74' (Хименес Сантьяго Томас ( 74') Перейра Данило II 74' (Дилросун Джавайро ( 74')
Запасные: Ezequiel BullaudeЛопес Маркос IVРасмуссен ЯкобМарсиано ОфирТаабуни МохамедВелленройтер ТимонВолемарк Патрик
Рульи ХеронимоСанчес ХорхеАльварес Эдсон  39'Тимбер Юрриен  24' 90' (Вейндал Оуэн ( 90') Угелумба КэлвинБергёйс Стивен 72' (Бробби Брайан ( 72') Классен Дэви  80'Тейлор Кеннет  8'Консейсау Франсишку 46' (Бергвейн Стевен ( 46') Кудус МохаммедТадич Душан
Запасные: Регер ЮриСтекеленбург МартенРасмуссен КристианФитц-Джим КиянOlivier AertssenЙенсен ВикторЛукка ЛоренцоПасвер РемкоJorrel Hato
22 января. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд
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Фейеноорд Фейеноорд
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Фортуна Ситтард Фортуна Ситтард
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