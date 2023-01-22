«Фейеноорд» не позволил «Аяксу» прервать 3-месячную серию без побед

В 17-м туре Эредивизии встретились фавориты, «Фейеноорд» и «Аякс». Встреча получилась упорной, хозяева были лучше в первом тайме, а соперник - после перерыва. Игор Пайшао открыл счет дальним ударом. У «Аякса» лучшие шансы были у Мохаммеда Кудуса и Эдсона Альвареса (дважды), но их удары головой были немного неточными. И все же амстердамцы отыгрались, после навеса Стевена Бергвейна здорово вверху сыграл Дэви Классен - 1:1.
«Фейеноорд» лидирует с запасом в три очка от ПСВ. «Аякс» идет четвертым, не зная радости побед на внутренней арене на протяжении ровно трех месяцев.
Протокол игры
|(1:0) Пайшао Игор34'
|71'Классен Дэви (1:1)
Бейло Юстин•Педерсен Маркус Гольмгрен• 60'Гертрейда Лютсхарел•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс• 79'Кекчю Оркун• 55'Джаханбахш Алиреза 24'81' (Тимбер Квинтен (81') •Шиманьски Себастьян81' (Идрисси Уссама (81') •Пайшао Игор74' (Хименес Сантьяго Томас (74') •Перейра Данило II74' (Дилросун Джавайро (74')
Рульи Херонимо•Санчес Хорхе•Альварес Эдсон• 39'Тимбер Юрриен 24'90' (Вейндал Оуэн (90') •Угелумба Кэлвин•Бергёйс Стивен72' (Бробби Брайан (72') •Классен Дэви• 80'Тейлор Кеннет• 8'Консейсау Франсишку46' (Бергвейн Стевен (46') •Кудус Мохаммед•Тадич Душан
22 января. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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