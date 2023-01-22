«Фейеноорд» не позволил «Аяксу» прервать 3-месячную серию без побед

В 17-м туре Эредивизии встретились фавориты, «Фейеноорд» и «Аякс». Встреча получилась упорной, хозяева были лучше в первом тайме, а соперник - после перерыва. Игор Пайшао открыл счет дальним ударом. У «Аякса» лучшие шансы были у Мохаммеда Кудуса и Эдсона Альвареса (дважды), но их удары головой были немного неточными. И все же амстердамцы отыгрались, после навеса Стевена Бергвейна здорово вверху сыграл Дэви Классен - 1:1.

«Фейеноорд» лидирует с запасом в три очка от ПСВ. «Аякс» идет четвертым, не зная радости побед на внутренней арене на протяжении ровно трех месяцев.