«Андерлехт» хочет взять нападающего «Вероны» на замену Фабиу Силве

Бельгийский «Андерлехт» рассматривает возможность подписания нападающего итальянской «Вероны» Тома Анри взамен португальского форварда Фабиу Силвы, который выступает за клуб Лиги Жюпиле на правах аренды. Об этом информирует Het Nieuwsblad.

По сообщениям источника, «Андерлехт» уже выразил готовность в уходе своего нынешнего лучшего бомбардира Фабиу Силвы, взятого в аренду у «Вулверхэмптона». Нападающий, скорее всего, перейдет в нидерландский ПСВ.

В данный момент «Андерлехт», имея в своём активе 24 очка, располагается на 12 строчке в турнирной таблице чемпионата Бельгии.