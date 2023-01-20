«Аякс» и «Фейеноорд» опасаются возвращения Бергейса на «Де Кёйп»

Руководства «Аякса» и «Фейеноорда» обеспокоены первым возвращением Стивена Бергейса на стадион роттердамского клуба после переезда в стан соперников.

По информации AD, сам игрок хочет выйти на поле в воскресной встрече, которая состоится на переполненных трибунах стадиона «Де Кёйп», однако в «Аяксе» беспокоится о безопасности своего нападающего.

Отметим, что игрок нидерландской сборной выступал в составе «Фейеноорда» с 2017 по 2021 год, выходя за роттердамцев с капитанской повязкой. Однако после Евро-2020 Бергейс принял решение переехать в столицу, что вызвало негодование из-за сложных отношений между клубами.

Матч одних из самых принципиальных соперников нидерландского футбола пройдёт в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток назначен на 16:30 по московскому времени.