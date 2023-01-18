Бывший игрок «Аякса»: «Ибрагимович иногда мог внезапно избить меня»

Стивен Пинер, выступавший в прошлом за амстердамский «Аякс» южноафриканский игрок, вспомнил свой быт со Златаном Ибрагимовичем - шведский суперфорвард играл за клуб с 2001 по 2004 год. По словам Пинера, это было прекрасное и наполненное различными развлечениями время, однако, в то же время, порой Пинеру «прилетало» от Златана.

- Обычно я попадал в одну комнату со Златаном и ван дер Ваартом. Причем со Златаном мы даже спали на соседних кроватях. Иногда он колотил меня без всякого предупреждения. Не знаю, почему, но я все равно считаю его славным парнем. Мы вместе играли в PlayStation. Классные времена, - цитирует слова Пинера pianetamilan.it.