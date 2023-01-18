28-летний аргентинский полузащитник Лукас Окампос официально вернулся в «Севилью» из «Аякса». Об этом пишет сайт амстердамского клуба. В командировке в Амстердаме вингер провёл лишь четыре с половиной месяца.

Напомним, после ухода из команды Антони «Аяксу» срочно нужна была замена и клуб арендовал Окампоса с правом выкупа до конца текущего сезона. Однако в новом клубе у аргентинца не получилось – об этом говорит его статистика: всего лишь шесть проведённых матчей за клуб во всех турнирах – четыре в чемпионате Нидерландов и два в Лише чемпионов УЕФА.

За «Севилью» Окампос выступал с 2019 года.