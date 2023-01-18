Окампос планирует покинуть «Аякс» и вернуться в «Севилью»

Лукас Окампос, которого брали в «Аякс» якобы для замены ушедшему в «Манчестер Юнайтед» Антони, кажется, заканчивает свою бесславную карьеру в амстердамском клубе.

Как рапортует инсайдер Фабрицио Романо, игрок собирается расторгнуть арендный договор с амстердамцами и вернуться в «Севилью». В Нидерладны Окампос прибыл в конце летнего трансферного окна.

В текущем сезоне у 28-летнего аргентинца игр за «Аякс» кот наплакал – всего семь во всех турнирах – в чемпионате Нидерландов и в Лиге чемпионов УЕФА. Самым логичным в данной ситуации выглядит покинуть «Аякс», не дожидаясь конца аренды.