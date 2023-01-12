Хави Симонс чистит бутсы одноклубникам в ПСВ

Дедовщина - это не только из армии, но также и в стане «крестьян» - нидерландского клуба ПСВ, в котором выступает молодой талант Хави Симонс. Несмотря на то, что он уже обладает большим опытом, сыграл на чемпионате мира, Симонсу всего лишь 19 лет, и, как выяснилось, он не чурается даже чистить бутсы своим партнерам по команде - то ли в шутку, то ли всерьез. Фотографию с чистящим обувь Симонсом и соответствующей подписью к ней опубликовал его партнер по клубу Нони Мадуэке - сам, между прочим, всего лишь на год старше Симонса.

Хотя, может, у нидерландского игрока просто есть пунктик по чистоте?