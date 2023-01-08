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Ван Бастен: «Я стремился подражать Кройфу»

08 Января 2023 • 07:40 Комментировать

Бывший нидерландский страйкер Марко ван Бастен, в свое время ставший кумиром множества мальчишек, рассказал о том, кто вдохновлял его самого. Как нетрудно догадаться, это величайший игрок в истории страны - Йохан Кройф.

Помимо того наследия, которое Кройф оставил для небольшой страны, речь идет также и о том, что именно Кройф был первым тренером Марко - он подготовил игрока в «Аяксе» для его дальнейшего трансфера в «Милан», где ван Бастен и добился главных успехов карьеры.

- Ребенком я обожал Йохана Кройфа. Я считал его своим другом. Мне не хватает Кройфа, - цитирует слова игрока французское издание France Football. 

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Евро-Футбол.Ру,
Марко Ван Бастен Йохан Кройф
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