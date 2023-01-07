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Рульи: «Очень горд оказаться в «Аяксе»

07 Января 2023 • 12:59 Комментировать
Ден Бош
...
Аякс
11.01 23:00

Новичок амстердамского «Аякса» Херонимо Рульи поделился эмоциями после подписания контракта с клубом. Напомним, нидерландский клуб заплатил «Вильярреалу» за аргентинца 8 миллионов евро компенсации.

«Я очень горд находиться здесь. Когда получил предложение перейти в «Аякс», я не думал дважды. Я очень благодарен этому клубу за свой трансфер. Эта команда с большой историей, которая сделала огромный вклад в развитие футбола», – сказал Рульи в интервью официальному сайту «Аякса».

Напомним, Рульи является обладателем Лиги Европы в составе «Вильярреала». В сезоне-2020/21 в решающем матче турнира «жёлтая субмарина» обыграла «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

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