Чемпион мира в составе сборной Аргентины переходит в «Аякс»

Амстердамский «Аякс» близок к подписанию голкипера сборной Аргентины и испанского «Вильярреала» Херонимо Рульи. Об этом посредством своих социальных сетей рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям журналиста, стороны провели успешные переговоры и договорились о подписании контракта. С самим вратарем «Аякс» уже уладил все детали по контракту. В ближайшее время Рульи пройдет медицинский осмотр, после чего подпишет трудовой договор.

Напомним, что Херонимо стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.

В текущем сезоне чемпионата Испании голкипер провел 14 поединков и пропустил десять голов.