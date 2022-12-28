Украинский игрок может заменить Гакпо в ПСВ

Атакующий полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в европейском чемпионате. Согласно информации De Telegraaf, заинтересованность в услугах 25-летнего исполнителя проявляет ПСВ.

Как стало известно источнику, клуб из Эйндховена рассматривает Цыганкова как альтернативу экс-лидеру команды Коди Гакпо, перешедшему этой зимой в «Ливерпуль».

Помимо украинца, нидерландский топ-клуб проявляет интерес к Йесперу Карлссону, правами на которого владеет АЗ.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 13 матчей в чемпионате Украины, забил шесть голов и сделал пять ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.