Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Украинский игрок может заменить Гакпо в ПСВ

28 Декабря 2022 • 08:43 Комментировать

Атакующий полузащитник сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Цыганков может продолжить карьеру в европейском чемпионате. Согласно информации De Telegraaf, заинтересованность в услугах 25-летнего исполнителя проявляет ПСВ.

Как стало известно источнику, клуб из Эйндховена рассматривает Цыганкова как альтернативу экс-лидеру команды Коди Гакпо, перешедшему этой зимой в «Ливерпуль».

Помимо украинца, нидерландский топ-клуб проявляет интерес к Йесперу Карлссону, правами на которого владеет АЗ.

В нынешнем сезоне Цыганков провел 13 матчей в чемпионате Украины, забил шесть голов и сделал пять ассистов. Его трансферная стоимость оценивается в 22 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Киев ПСВ Виктор Цыганков Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Декабря
08:43 · Нидерланды. Эредивизие
Украинский игрок может заменить Гакпо в ПСВ
01:21 · Англия. Премьер-лига
«Милан» был заинтересован в Гакпо
00:46 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь - о Гакпо: «Коди обладает всем, чтобы стать звездой футбола»
27 Декабря
17:14 · Нидерланды. Эредивизие
​Ван дер Сар прокомментировал уход Блинда из «Аякса»
17:10 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» объявил об уходе Блинда официально
15:08 · Англия. Премьер-лига
Гакпо подпишет с «Ливерпулем» контракт до 2028 года
12:52 · Англия. Премьер-лига
«Аякс» хочет купить вратаря из АПЛ
05:39 · Англия. Премьер-лига
Спортивный директор ПСВ не стал рассказывать о стоимости трансфера Гакпо в «Ливерпуль»
26 Декабря
18:51 · Нидерланды. Эредивизие
«Милан» пополнил список претендентов на Кудуса
18:32 · Нидерланды. Эредивизие
​«Аякс» сообщил «Ювентусу» стоимость Кудуса
13:54 · Англия. Премьер-лига
Гакпо по-прежнему хочет в «МЮ»
24 Декабря
17:06 · Англия. Премьер-лига
Гакпо хочет перейти в «МЮ» уже в январе, игрок не намерен ждать до лета
06:13 · Нидерланды. Эредивизие
Вратарь «Вильярреала» может перебраться в «Аякс»
23 Декабря
20:15 · Нидерланды. Эредивизие
Жуниор получил травму во время тренировочного матча
18:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» не интересуется игроком «Фейеноорда»
Все новости
Рекомендуем