​Ван дер Сар прокомментировал уход Блинда из «Аякса»

Во вторник было объявлено об уходе Дэйли Блинда из «Аякса». Комментарий на этот счёт дал Эдвин ван дер Сар, который занимает должность генерального директора амстердамского клуба.

«В течение последних нескольких дней мы договорились с Дэйли о расторжении контракта. Надеюсь, он сможет найти другой клуб, в котором завершит свою успешную карьеру. Мы договорились с Дэйли о матче на нашем стадионе – он сможет как следует попрощаться с болельщиками», - слова ван дер Сара приводятся на страницах официального сайта «Аякса».

Весной Дэйли Блинду исполнится 33 года. За первую команду «Аякса» защитник провёл 333 официальных матча.