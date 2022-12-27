Как и ожидалось, защитник Дэйли Блинд покидает «Аякс» досрочно. 32-летний футболист имел контракт с амстердамским клубом до конца июня 2023 года, но стороны договорились о сокращении срока договора до конца декабря. Таким образом, уже 1 января Блинд будет числиться в списке свободных агентов.

Дэйли Блинд является воспитанником «Аякса». По ходу своей карьеры защитник также поиграл за «Гронинген» (в аренде) и «Манчестер Юнайтед».

В футболке первой команды «Аякса» Дэйли Блинд провёл 333 официальных матча. В них защитник записал на свой счёт 13 голов и 21 результативный пас на партнёра.