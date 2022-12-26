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​«Аякс» сообщил «Ювентусу» стоимость Кудуса

26 Декабря 2022 • 18:32 Комментировать

Атакующий полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус хорошо выступил на чемпионате мира, и теперь игрока держат на своём радаре некоторые топ-клубы Европы. Так, например, интерес к подписанию Кудуса проявляет «Ювентуса». Как стало известно Calciomercato, туринский клуб получил сообщение от «Аякса» о стоимости 22-летнего футболиста. Чтобы заполучить Кудуса, «старой синьоре» придётся потратить 45 миллионов евро.

В «Аяксе» Мохаммед Кудус проводит третий сезон. За это время ганец провёл за первую команду 63 матча, в которых забил 15 голов и отдал 6 результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Мохаммед Кудус Трансферы футбола - зима 2023
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