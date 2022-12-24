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Вратарь «Вильярреала» может перебраться в «Аякс»

24 Декабря 2022 • 06:13 Комментировать

Аргентинский голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи может в самое ближайшее время перебраться в амстердамский клуб «Аякс».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 30-летний аргентинский футболист попал в сферу интересов нидерландской команды, которая готова подписать игрока уже в это зимнее трансферное окно. Сам Рульи не против сменить клубную прописку. Трансферная стоимость голкипера оценивается в десять миллионов евро.

В этом сезоне Херонимо Рульи провёл в испанской лиге в составе «Вильярреала» 14 поединков, в семи из которых отыграл на ноль.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Вильярреал Херонимо Рульи Трансферы футбола - зима 2023
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