Схюрс: «Научился справляться с критикой, это просто слова»

Защитник итальянского «Торино» Перр Схюрс рассказал о своих действиях во время международной паузы.

«На днях у нас было два выходных дня в связи с международным периодом. Мне нужно было ехать в Нидерланды, и я подошел к тренеру, чтобы спросить, можем ли мы потренироваться на час раньше, чтобы я мог успеть на свой рейс. Четыре года назад я бы никогда не осмелился на это. Тренер подумал, что это хорошая идея. Я также научился справляться с критикой, это просто слова», - приводит слова Схюрса Voetbal International.

Ранее нидерландский футболист высказался на тему своего выступления за амстердамский «Аякс».