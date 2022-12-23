Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Схюрс: «Научился справляться с критикой, это просто слова»

23 Декабря 2022 • 01:29 Комментировать

Защитник итальянского «Торино» Перр Схюрс рассказал о своих действиях во время международной паузы.

«На днях у нас было два выходных дня в связи с международным периодом. Мне нужно было ехать в Нидерланды, и я подошел к тренеру, чтобы спросить, можем ли мы потренироваться на час раньше, чтобы я мог успеть на свой рейс. Четыре года назад я бы никогда не осмелился на это. Тренер подумал, что это хорошая идея. Я также научился справляться с критикой, это просто слова», - приводит слова Схюрса Voetbal International.

Ранее нидерландский футболист высказался на тему своего выступления за амстердамский «Аякс».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Торино перр Схюрс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Декабря
01:29 · Нидерланды. Эредивизие
Схюрс: «Научился справляться с критикой, это просто слова»
01:19 · Нидерланды. Эредивизие
Схюрс: «Сожалел, что не всегда играл в «Аяксе»
22 Декабря
14:44 · Англия. Премьер-лига
Молодой голкипер «Аякса» привлёк внимание клубов из АПЛ, Серии А и Бундеслиги
02:06 · Нидерланды. Эредивизие
Честич перешёл из «Риеки» в «Хераклес» официально
21 Декабря
15:05 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Когда я заканчивал работу в «Аяксе», то уже знал, что Антони уйдёт летом»
00:34 · Англия. Премьер-лига
Руководство «МЮ» одобрило просьбу тен Хага по приобретению Гакпо
20 Декабря
17:13 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» растёт уверенность, что трансфер Гакпо удастся осуществить уже в январе
18 Декабря
09:17 · Англия. Премьер-лига
Кудус может покинуть «Аякс» уже зимой
01:00 · Нидерланды. Эредивизие
Тренер ПСВ ван Нистелрой намекнул на скорую продажу Гакпо в топ-клуб
17 Декабря
12:39 · Англия. Премьер-лига
Гакпо хочет играть за «МЮ» под руководством тен Хага
11:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» в январе хочет купить целых 5 футболистов
10:52 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» в начале января предложит за Гакпо 50 миллионов евро
16 Декабря
16:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Аякс» может вернуться за Зиешем, но игрока также хочет клуб из АПЛ 1
01:42 · Англия. Премьер-лига
Стала известна главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед» на январь слухи
15 Декабря
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за Гакпо
Все новости
Рекомендуем