Схюрс: «Сожалел, что не всегда играл в «Аяксе»

Защитник итальянского «Торино» Перр Схюрс прокомментировал часть своей карьеры, проведённой в амстердамском «Аяксе».

«Как ни странно, этот шаг кажется меньшим, чем когда я отправился из Лимбурга в Амстердам в возрасте 17 лет. Это был первый раз, когда я уехал из дома. В «Аяксе» я развивался и как игрок, но, возможно, даже больше и как личность. Я был парнишкой из Лимбурга, немного скромным. Конечно, я сожалел, что не всегда играл в «Аяксе». Но в первые годы я не осмеливался говорить об этом. Я не подходил к тренеру. Может быть, я был чересчур скромен. Это изменилось позже. Затем я вступил в разговор с Эриком тен Хагом. Не для того, чтобы лукавить, а чтобы спросить, что я могу сделать, чтобы увеличить свои шансы [на попадание в состав]. За последние годы я стал намного взрослее», - приводит слова Схюрса Voetbal International.