Немецкий защитник сербского происхождения Сава-Арангел Честич перешёл из хорватской «Риеки» в нидерландский «Хераклес». Об этом сообщает официальный сайт клуба, выступающего в Первом дивизионе Нидерландов по футболу.

В настоящий момент «Хераклес» лидирует в соревновании, отрываясь от своего ближайшего преследователя в лице «Зволле» на пять очков.

Контракт подписан на три с половиной года.

Следующий поединок «Хераклесу» предстоит провести шестого января против «Йонг АЗ». Главный арбитр встречи даст свисток к началу матча в 22:00.

До «Риеки» Честич выступал за немецкий «Кёльн».