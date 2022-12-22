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Честич перешёл из «Риеки» в «Хераклес» официально

22 Декабря 2022 • 02:06 Комментировать

Немецкий защитник сербского происхождения Сава-Арангел Честич перешёл из хорватской «Риеки» в нидерландский «Хераклес». Об этом сообщает официальный сайт клуба, выступающего в Первом дивизионе Нидерландов по футболу.

В настоящий момент «Хераклес» лидирует в соревновании, отрываясь от своего ближайшего преследователя в лице «Зволле» на пять очков.

Контракт подписан на три с половиной года.

Следующий поединок «Хераклесу» предстоит провести шестого января против «Йонг АЗ». Главный арбитр встречи даст свисток к началу матча в 22:00.

До «Риеки» Честич выступал за немецкий «Кёльн».

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Евро-Футбол.Ру,
Риека Хераклес трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023 Сава-Арангел Честич
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