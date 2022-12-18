Тренер ПСВ ван Нистелрой намекнул на скорую продажу Гакпо в топ-клуб

Главный тренер нидерландского ПСВ Руд ван Нистелрой не скрывает, что совсем скоро клуб может провернуть крупную продажу.

Впечатляющим выступлением на чемпионате мира в Катаре Коди Гакпо подкрепил сверхрезультативную игру в составе эйдховенского коллектива, благодаря чему усилил интерес к себе на трансферном рынке. Главным претендентом на 23-летнего нападающего считается английский «Манчестер Юнайтед».

«Приходит время, когда вы просто больше не можете говорить «нет», – заявил ван Нистелрой, которого цитирует журналист Марко Тиммер.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, всё действительно идёт к тому, что ПСВ отпустит свою звезду в январе.