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«Аякс» в январе хочет купить целых 5 футболистов

17 Декабря 2022 • 11:48 Комментировать

Амстердамский «Аякс» будет очень занят на январском трансферном рынке. По информации от нидерландского журналиста Марка Вервея, команда Альфреда Шрёдера намерена приобрести зимой целых 5 новых футболистов.

По сведениям источника, амстердамский клуб нуждается в покупке вратаря, левого защитника, правого центрального защитника, полузащитника и правого вингера. Команда всерьёз хочет усилить свой состав.

Напомним, летом «Аякс» покинул Эрик тен Хаг, который после 5 лет работы в клубе возглавил «Манчестер Юнайтед». В данный момент амстердамский клуб идёт на втором месте в чемпионате Нидерландов, отставая от лидирующего «Фейеноорда» на три очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс
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