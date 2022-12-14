​«Аякс» отпустит Блинда в январе

«Аякс» удовлетворил просьбу Дэйли Блинда о досрочном уходе из клуба. Об этом на своих страницах рассказывает De Telegraaf. Контракт 32-летнего защитника с амстердамским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, но футболист уйдёт уже в январе.

По данным источника, у Дэйли Блинда этой зимой будет целый ряд предложений, в том числе от бельгийского «Антверпена».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дэйли Блинда в 6 миллионов евро.

Всего за первую команду «Аякса» Дэйли Блинд провёл 333 матча. В них защитник записал на свой счёт 13 голов и 21 результативный пас на партнёра.