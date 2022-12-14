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​«Аякс» отпустит Блинда в январе

14 Декабря 2022 • 22:56 Комментировать (1)

«Аякс» удовлетворил просьбу Дэйли Блинда о досрочном уходе из клуба. Об этом на своих страницах рассказывает De Telegraaf. Контракт 32-летнего защитника с амстердамским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона, но футболист уйдёт уже в январе.

По данным источника, у Дэйли Блинда этой зимой будет целый ряд предложений, в том числе от бельгийского «Антверпена».

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Дэйли Блинда в 6 миллионов евро.

Всего за первую команду «Аякса» Дэйли Блинд провёл 333 матча. В них защитник записал на свой счёт 13 голов и 21 результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Дэйли Блинд
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Комментарии (1)
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Alex1972
14 Декабря 2022 в 22:57
Вот блин незадача ..
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