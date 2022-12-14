«Утрехт» расстался с главным тренером

Нидерландский «Утрехт» объявил о расставании с главным тренером, Хенк Фразер больше не тренирует клуб. Причина достаточно необычна - клуб сообщил, что тренер проявил излишнюю агрессию в работе, в частности, ему инкриминировали эпизод с одной из недавних тренировок, когда тренер, по мнению руководства клуба, неадекватно повел себя в отношении Амина Юнеса.

- Хенк Фразер покидает «Утрехт», причиной стал инцидент во время тренировки, прошедшей в субботу. в ходе которого Фразер повел себя слишком агрессивно. У нас, как и у любого клуба, есть свои правила и ценности, и Хенк со своим поведением не соответствует нашим нормам, - сообщила пресс-служба клуба.