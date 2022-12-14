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ПСВ ждёт предложений от «Реала» по трансферу Гакпо

14 Декабря 2022 • 13:31 Комментировать

ПСВ Эйндховен находится в ожидании предложений от мадридского «Реала» по трансферу нападающего Коди Гакпо, который на этом чемпионате мира забил три гола в составе сборной Нидерландов.

По информации от Diario AS, ПСВ ожидает, что «Реал» может сделать выгодное предложение по Гакпо. Напомним, нидерландский клуб оценивает своего футболиста в размере 60 миллионов фунтов. Его могут отпустить уже в январское трансферное окно, но если верить прежним слухам, «королевский клуб» не планирует никого покупать этой зимой.

Ещё одним серьёзным претендентом на Гакпо является «Манчестер Юнайтед», который хочет купить игрока по требованию главного тренера Эрика тен Хага.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСВ Коди Гакпо
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